Nations League gegen Griechenland – Fußball-Nationalmannschaft kehrt nach Augsburg zurück

Fußballfans in Augsburg dürfen sich auf ein besonderes Highlight freuen: Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet am Sonntag, 27. September 2026, ihr erstes Heimspiel nach der Weltmeisterschaft in der WWK ARENA.

In der UEFA Nations League trifft das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf Griechenland. Anpfiff der Partie ist um 20:45 Uhr. Für die deutsche Auswahl ist es zugleich das erste Heimspiel nach dem großen Turnier im Sommer.

Rückkehr nach zehn Jahren

Damit gastiert die Nationalmannschaft erstmals seit zehn Jahren wieder in Augsburg. Ihr bislang einziges Spiel in der WWK ARENA fand im Mai 2016 gegen die Slowakei statt – damals als Vorbereitung auf die Europameisterschaft. Auch historisch hat das Duell mit Griechenland in Augsburg eine besondere Bedeutung: Bereits 1961 trafen beide Teams im Rosenaustadion in der WM-Qualifikation aufeinander. Vor 43.000 Zuschauern gewann Deutschland damals mit 2:1.

Große Vorfreude beim FCA

Beim FC Augsburg ist die Freude über die Austragung groß. Geschäftsführer Michael Ströll betont: „Wir freuen uns sehr, dass die deutsche Nationalmannschaft für ihr Nations-League-Spiel gegen Griechenland nach Augsburg kommt. Für den FC Augsburg ist es etwas Besonderes, Gastgeber des ersten Heimspiels nach der Weltmeisterschaft im Sommer zu sein. Gleichzeitig ist die erneute Austragung eines Länderspiels in der WWK ARENA eine schöne Bestätigung für Augsburg als Fußballstandort. Wir möchten uns beim DFB bedanken, dass die Wahl auf Augsburg fiel und sind überzeugt, dass in unserer Arena eine tolle Atmosphäre herrschen wird“.

Details zum Ticketverkauf stehen derzeit noch aus. Fans können sich jedoch bereits im Ticketshop des DFB für einen Newsletter anmelden, um rechtzeitig über den Vorverkaufsstart informiert zu werden. Die Partie wird ab 20.45 Uhr, live in der ARD übertragen werden.















