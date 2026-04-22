Lottozahlen vom Mittwoch (22.04.2026)
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Lottozahlen vom Mittwoch (22.04.2026)

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

In der Mittwochs-Ausspielung von “6 aus 49” des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen.

Spielschein für Lotto 6 aus 49 (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Sie lauten 15, 26, 27, 35, 42, 47, die Superzahl ist die 5. Im Jackpot liegen aktuell 22 Millionen Euro.

Der Gewinnzahlenblock im “Spiel77” lautet 0421556. Im Spiel “Super 6” wurde der Zahlenblock 554003 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liege, und warnte davor, dass Glücksspiel süchtig machen könne.

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