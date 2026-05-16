Europa im Blick | FC Augsburg will Saison in Berlin krönen

Noch nie war der FC Augsburg in einer Bundesliga-Rückrunde erfolgreicher. Zum Abschluss soll die Krönung der Saison in Berlin erfolgen.

Nach der erfolgreichsten Rückrunde der eigenen Bundesligahistorie steht schon vor der abschließenden Partie fest, dass man die Saison auf einem einstelligen Tabellenplatz beschließen wird. Als man sich nach zehn Punkten aus den ersten zwölf Spielen von Trainer Sandro Wagner getrennt hatte, hatte man noch Schlimmes befürchten müssen. Abstiegskampf statt die Chance auf einen Platz in den internationalen Wettbewerben. Doch genau in diesem Rennen um die Europapokalplätze befindet sich der FC Augsburg am heutigen 34. Spieltag. Die Karten hat man dabei allerdings nicht in der eigenen Hand. Während die Schwaben in jedem Fall in Berlin punkten müssen, müssen die Konkurrenten aus Freiburg und Frankfurt Federn lassen (siehe eigener Beitrag). Der FCA wird alles daran setzen, die Saison „erinnerungswürdig“ zu machen, wie es Manuel Baum nennt.

Manuel Baum als Erfolgsgarant

Eben dieser Baum ist der Vater der so erfolgreichen Rückrunde. 33 Punkte holte die Mannschaft seit seiner Amtsübernahme und doch wird seine berufliche Zukunft offiziell erst nach dem Schlusspfiff heute Abend geklärt werden. Bevor er als Chef an die Seitenlinie wechselte, war er als Leiter Entwicklungs- und Fußballinnovation die Schnittstelle zwischen Nachwuchs- und Profibereich und für die sportliche Ausrichtung des Gesamtvereins verantwortlich. Für diese Stelle sei er die Optimalbesetzung, heißt es aus dem Club, aber auch auf der vielleicht sportlich wichtigsten Position des Vereins scheint er momentan kaum zu ersetzen. Fans und Mannschaft machen sich für die Fortführung der gemeinsamen Arbeit stark.

Europa als großes Ziel

Nun will man mit einem siebten ungeschlagenen Spiel in Serie zunächst der aktuellen Saison die Krone aufsetzen und sich nach elf Jahren zum zweiten Mal für Europa qualifizieren. Die seit 2021/22 ausgetragene UEFA Conference League lockt. Als Tabellen-7. qualifiziert man sich für diesen Wettbewerb. Diese Mission muss der aktuelle Tabellen-9. aber ohne Giannoulis (Muskelverletzung), Arthur Chaves (Knieprellung) und den gelbgesperrten Jakic angehen, zudem stehen hinter dem Einsatz von Claude-Maurice und Rexhbecaj noch Fragezeichen. An der nötigen Unterstützung wird es in Stadion An der Alten Försterei aber nicht fehlen. 2.500 Schlachtenbummler wollen ihre Mannschaft unterstützen.

Die voraussichtliche Aufstellung

Dahmen – Matsima, Gouweleeuw, Zesiger – Wolf, Massengo, Rieder, Fellhauer – Kade, Kömür – Gregoritsch