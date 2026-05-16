Trump: Militär tötet hochrangigen IS-Kommandeur
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Trump: Militär tötet hochrangigen IS-Kommandeur

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Nigerianische und US-Streitkräfte haben dem Weißen Haus zufolge einen hochrangigen IS-Kommandeur getötet.

Donald Trump (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

In einem Beitrag auf seiner eigenen Plattform Truth Social erklärte US-Präsident Donald Trump, dass die Operation “unter seiner Anweisung” durchgeführt worden sei und die Macht der Terrororganisation “erheblich geschwächt” habe.

Trump nannte den getöteten Kommandeur Abu-Bilal al-Minuki, der als zweiter Mann des IS weltweit galt, den “aktivsten Terroristen der Welt”. Trump äußerte, al-Minuki habe geglaubt, sich in Afrika verstecken zu können, ohne zu wissen, dass die USA über Quellen verfügten, die über seine Aktivitäten informiert gewesen seien.

Der US-Präsident dankte der nigerianischen Regierung für die Zusammenarbeit. Trump hatte zuvor bereits militärische Aktionen gegen ISIS in Nigeria angeordnet, nachdem er die Gruppe beschuldigt hatte, Christen in dem westafrikanischen Land zu verfolgen.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
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