17.000 Besucher feiern 80 Jahre Bayerisches Landeskriminalamt beim Tag der offenen Tür

Bei strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel besuchten am Samstag, 9. Mai 2026, ca. 17.000 Interessierte den Tag der offenen Tür des Bayerischen Landeskriminalamtes in München.

Tag der offenen Tür: Ein Blick hinter die Kulissen der Kriminalpolizei

Aus Anlass des 80-jährigen Bestehens des Bayerischen Landeskriminalamtes und nach einer zehnjährigen Pause wurde die Veranstaltung auf dem Gelände in der Maillingerstraße wieder einmal durchgeführt. Den Besucherinnen und Besuchern wurde die Gelegenheit geboten, sich über die Arbeit der Kriminalpolizei zu informieren und hinter die Kulissen des Amtes zu blicken.

Vielfältige Attraktionen und Fotomotive

Das Event bot zahlreiche Attraktionen, Aktionen und Vorführungen für große und kleine Gäste. Informative Stände ermöglichten es den Teilnehmern, krimipolizeiliche Themen zu erkunden. Zudem gab es die Möglichkeit, das Kriminaltechnische Institut und die Raumschießanlage zu besichtigen. Besonders die uniformierten Polizeifahrzeuge und das Polizeimotorrad waren beliebte Fotomotive.

Besondere Highlights und musikalischer Ausklang

Ein Höhepunkt der Veranstaltung war das mobile Holodeck, das die virtuelle Begehung von Tatorten ermöglichte. Auch die kleinen Besucher kamen mit Attraktionen wie der Kinder-Uni auf ihre Kosten. Polizeipräsident Norbert Radmacher äußerte sich beeindruckt von der Besucherzahl und bedankte sich bei den engagierten Kolleginnen und Kollegen sowie den Unterstützern der Veranstaltung: „Die Anzahl der Gäste und das unglaubliche Interesse der Besucher übertraf alle Erwartungen.“

Ab dem frühen Nachmittag sorgte die Band „VoiGams“ im Biergarten für die musikalische Unterhaltung und trug zu einem gemütlichen Ausklang des Tages bei.