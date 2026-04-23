Die Rosenau Gazette zum FC Augsburg: “Nach den Sternen greifen”

Wenn der FC Augsburg am Wochenende gegen die Frankfurter Eintracht spielt, dann zeigt, sich in welche Richtung sich die Saison im Gesamten entwickelt. Mit der Verpflichtung von Sandro Wagner zu Saisonbeginn wollte der FCA den nächsten Schritt machen, nachdem den Teams von Jess Thorup gerade zum Saisonende hin zweimal die Luft ausging.

Überraschenderweise nimmt nun nicht Sandro Wagner sondern Manuel Baum eine Schlüsselrolle für diese Saison ein. Nicht nur hat er den Cheftrainer nach der Absetzung von Wagner interimsweise übernommen. Schon im Winter fand man keinen geeigneterern Trainer-Kandidaten mehr und Baums Amtszeit wurde nun vorerst bis zum Sommer verlängert. Und nun ist er es, der seit langem den ersten Sieg in den letzten fünf Spieltagen liefert.

Baums Arbeit ragt heraus

Dabei ist es sehr erstaunlich wie seine Arbeit mit dem Team nicht nur dazu führt, dass sportlich Verbesserungen sichtbar werden, auch wenn man gegen Hoffenheim nur Unentschieden spielte. Das Team nimmt – wie nun gegen Leverkusen gesehen – auch sportliche Herausforderungen an und kann enge Spiele gewinnen. Spieler wie Massengo oder Rieder haben sich unter Baum verbessert und übernehmen Führungsrollen. Die Abwehr ist weiterhin stabilisiert.

Die große Euphorie blieb zuletzt dennoch aus, auch weil man gegen starke Gegner wie Stuttgart und Dortmund Federn ließ und sich im Niemandsland der Tabelle befindet. Gerade Letzteres könnte sich nun aber kurz vor Saisonende ändern. Sollte man gegen die Eintracht aus Frankfurt gewinnen, könnte man den Abstand auf die Eintracht auf 3 Punkte verringern. Hier bestünde im Saisonendspurt eine realistische Chance, die Eintracht noch zu überholen und zumindest in Richtung Europa zu schielen. Wie viele Europapokalplätze und für wen es in der Bundesliga geben wird, hängt weiterhin von vielen unterschiedlichen Faktoren ab. Eine Chance besteht weiterhin und sie ist vielleicht auch wegen Manuel Baum in diesem Jahr größer denn je.

Top Chance

Wenn man nun die Leistung von Manuel Baum und seinem Trainerteam nach diesen 18 Spielen betrachtet, dann gibt es wenig zu bemängeln. So Manuel Baum Trainer des FCA bleiben will, hat er dies einerseits über die kommenden Spiele als auch durch das bisher Geleistete selbst in der Hand. Das Spiel gegen Frankfurt könnte hier nach dem Spiel gegen Leverkusen ein erneuter Wendepunkt werden.

In jedem Falle ist die Situation erneut besser als jedes Abstiegsgespenst, dass noch unter Enno Maaßen durch die Stadt geisterte. Benjamin Weber und Co. werden in der Zwischenzeit hoffentlich schon die Weichen für das kommende Jahr legen, da man sicher für die Bundesliga planen kann. Und für uns Fußballfans ist es mit das Beste, wenn man von mehr träumen und nach den Sternen greifen kann. Mit großer Vorfreude und Selbstvertrauen geht es so gegen Frankfurt. Schon die Leistung bisher hatte dem Team von Manuel Baum niemand zugetraut. Ich unterschätze unsere Jungs nicht noch einmal.

ANDREAS RIEDL IST GRÜNDER DER ROSENAU GAZETTE, DEM FC AUGSBURG BLOG. DAS AUTOR*INNEN-TEAM DER ROSENAU GAZETTE VERFOLGT DIE GESCHEHNISSE RUND UM DEN FC AUGSBURG SEIT VIELEN JAHREN UND BLICKT AUCH KRITISCH AUF ENTWICKLUNGEN ABSEITS DES SPIELFELDS. VIELE WEITERE TEXTE VON IHM UND DEM TEAM DER ROSENAU GAZETTE FINDEN SIE AUF https://www.rosenau-gazette.de/