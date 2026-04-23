GKV-Kosten der Bürgergeldbezieher: Kassen wollen stufenweise Reform
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

GKV-Kosten der Bürgergeldbezieher: Kassen wollen stufenweise Reform

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Im Konflikt um die Finanzierung der Gesundheitskosten der Bürgergeldbezieher dringen die Krankenkassen auf eine schrittweise Übernahme durch den Bund.

Blick vom Zahnarzt-Patientenstuhl (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Wir schlagen bei der Übernahme der Gesundheitskosten der Bürgergeldbezieher durch den Bund ein Stufenmodell vor”, sagte Oliver Blatt, Vorstandsvorsitzender des GKV-Spitzenverbands, dem Nachrichtenportal T-Online. “Ich verstehe ja, dass die Bundesregierung nicht sofort die in Rede stehenden 12 Milliarden Euro dafür aufbringen kann. Aber ein schrittweiser Aufbau der korrekten Finanzierung müsste machbar sein.”

Derzeit zahlt der Bund den Kassen monatlich 144 Euro pro Bürgergeldbezieher. Dieser Betrag allerdings deckt die Kosten nicht und belastet die Kassen mit geschätzten 12 Milliarden Euro im Jahr. Der GKV-Spitzenverband hatte die Bundesregierung Ende 2025 in der Angelegenheit verklagt.

Blatt schlägt nun vor: Zunächst könnte der Bund vier Milliarden Euro zahlen, 2028 dann acht Milliarden und ab 2029 dann die vollständige Kostendeckung durch alle Steuerzahler. “Das wäre auch in der aktuell schwierigen Haushaltslage ein verträgliches Vorgehen.” Die Zusatzeinnahmen müssten dann nach seiner Aussage vollständig der Entlastung der Beitragszahler dienen.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Schwerer Verkehrsunfall bei Mering – Vier Verletzte, Straße gesperrt

0
Mering – Am heutigen Nachmittag hat sich gegen 14:30...
Polizei & Co

Jugendliche rauben Senior in Stadtbergen aus – Festnahme und Haftbefehl erlassen

0
Am Montagmorgen, den 20. April 2026, ereignete sich in Stadtbergen ein Raubüberfall auf der Pferseer Straße. Gegen 09:45 Uhr baten zwei Jugendliche im Alter von 14 und 17 Jahren einen 89-jährigen Mann, sein Geld zu wechseln. Als der Mann seinen Geldbeutel hervorholte, entrissen die Jugendlichen ihm diesen und flohen.
News

Polizeibericht Augsburg und Region vom 22.04.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
News

Polizeibericht Augsburg und Region vom 21.04.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Augsburg Stadt

Nations League gegen Griechenland – Fußball-Nationalmannschaft kehrt nach Augsburg zurück

0
Fußballfans in Augsburg dürfen sich auf ein besonderes Highlight freuen: Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet am Sonntag, 27. September 2026, ihr erstes Heimspiel nach der Weltmeisterschaft in der WWK ARENA.