Mann in Erlangen von Unbekannten am Bahnhof angegriffen – Polizei bittet um Zeugenhinweise

Am späten Mittwochabend, dem 22. April 2026, wurde ein 32-jähriger Mann aus dem Irak am Bahnhof Erlangen Opfer eines brutalen Angriffs. Drei unbekannte Täter griffen ihn unvermittelt an, als er gerade den Bahnhof verließ.

Brutaler Angriff am Bahnhof Erlangen

Der Vorfall ereignete sich gegen 22:20 Uhr, als der 32-Jährige den Bahnhof von Erlangen verließ. Laut bisheriger Erkenntnisse wurde er von drei Männern von hinten attackiert. Die Täter schlugen und traten auf ihr Opfer ein, selbst als es bereits am Boden lag. Ein Tritt traf den Mann am Kopf, bevor das Trio in Richtung Innenstadt flüchtete.

Opfer im Krankenhaus behandelt

Der Geschädigte erlitt Prellungen am Oberkörper und am Schienbein und wurde zur weiteren Untersuchung ins Universitätsklinikum Erlangen gebracht. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern blieb bisher erfolglos.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Bundespolizeiinspektion Nürnberg hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, die den Angriff oder die flüchtigen Täter beobachtet haben, werden dringend gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Nürnberg unter der Telefonnummer 0911 / 205551 – 0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.