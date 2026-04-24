Telefonbetrug in Niederbayern: Polizei verhaftet Abholer in Kumhausen, Betrüger erbeuten hohe Summe in Plattling

KUMHAUSEN, LKR. LANDSHUT, PLATTLING. Am Donnerstag, den 24.04.2026, kam es in den Nachmittagsstunden erneut zu zahlreichen Anrufen von sogenannten Telefonbetrügern. In Kumhausen konnten zwei Abholer festgenommen werden, während in Plattling die Betrüger gegen 17:30 Uhr einen hohen fünfstelligen Geldbetrag erbeuteten. In beiden Fällen ermittelt die Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern.

Polizeieinsatz in Kumhausen erfolgreich

Gestern, am 23.04.2026, nahmen Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Landshut und der Zentralen Einsatzdienste Landshut, unterstützt von einem Polizeihubschrauber, zwei Polen im Alter von 60 und 64 Jahren im Bereich des Kumhausener Friedhofs vorläufig fest. Eine 52-jährige Frau aus dem Raum Landshut hatte einen Anruf von Telefonbetrügern erhalten, die vorgaben, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und eine hohe Kaution zur Abwendung einer Haftstrafe erforderlich sei. Die Frau erkannte den Betrug, spielte jedoch mit, während ihr Ehemann die Polizei verständigte. Gegen 17:00 Uhr gelang es den Einsatzkräften, die beiden als Abholer agierenden Männer festzunehmen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut wurden sie heute dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Landshut vorgeführt, der Untersuchungshaftbefehle erließ. Die Männer befinden sich nun in verschiedenen bayerischen Justizvollzugsanstalten in Untersuchungshaft.

Erfolgreicher Betrug in Plattling

Etwa zur gleichen Zeit wurde auch eine 87-jährige Frau aus Plattling Opfer derselben Masche. In der Annahme, ihrer Schwiegertochter zu helfen, übergab sie gegen 17:30 Uhr mehrere zehntausend Euro an einen unbekannten Mann an ihrer Wohnungstür. Die Ermittler bitten die Bevölkerung um sachdienliche Zeugenhinweise.

Beschreibung des Abholers: Der Täter ist männlich, etwa 1,80 m groß, hat graue kurze Haare und ist korpulent. Er trägt einen 3-Tage-Bart und einen bunten Pullover.

Zeugenaufruf

Personen, die am 24.04.2026 zwischen 15:00 Uhr und etwa 18:00 Uhr Verdächtige oder Fahrzeuge im Bereich Hubert-Franken-Straße/Salvatorstraße/Nibelungenweg beobachtet haben, sollen sich bitte bei der Polizeiinspektion Plattling unter Tel. 09931/9164-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle melden.

Der Zeugenaufruf richtet sich insbesondere an Taxiunternehmen, die möglicherweise eine männliche Person in diesem Zeitraum in den genannten Bereich gebracht oder von dort abgeholt haben.

Das Polizeipräsidium Niederbayern appelliert eindringlich, am Telefon keine Auskünfte über Vermögen, Geld oder Wertsachen zu geben. Polizei oder Behörden fragen niemals am Telefon nach Ihrem Vermögen oder fordern dessen Herausgabe. Angehörigen von Seniorinnen und Senioren wird empfohlen, regelmäßig über solche Betrugsmaschen zu informieren und vorzuwarnen.