25-Jährige in Kriegshaber unter Drogeneinfluss auf E-Scooter erwischt
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25-Jährige in Kriegshaber unter Drogeneinfluss auf E-Scooter erwischt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Eine 25-jährige Frau wurde am Donnerstagabend (23. April 2026) in Augsburg beim Fahren eines E-Scooters unter Drogeneinfluss erwischt. Die Polizei führte gegen 19.30 Uhr auf der Ulmer Straße eine Kontrolle durch und stellte dabei drogentypisches Verhalten bei der Frau fest.

Positiver Drogenvortest auf Kokain

Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Kokain. Die Beamten ordneten daher eine Blutentnahme an, untersagten der Frau die Weiterfahrt und beschlagnahmten den E-Scooter.

Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz

Die Polizei hat Ermittlungen wegen eines Vergehens gegen das Straßenverkehrsgesetz aufgenommen. Die 25-jährige Frau besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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