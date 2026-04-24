Augsburger Polizei stoppt 49-jährigen Autofahrer mit 2,3 Promille auf der Friedberger Straße
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Augsburger Polizei stoppt 49-jährigen Autofahrer mit 2,3 Promille auf der Friedberger Straße

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Am Donnerstag, den 23. April 2026, wurde ein 49-jähriger Mann von der Polizei in der Innenstadt von Augsburg auf der Friedberger Straße gestoppt. Grund der Kontrolle war der Verdacht auf Alkoholeinfluss.

Deutlicher Alkoholeinfluss festgestellt

Bei der Kontrolle fiel den Beamten sofort der erhebliche Alkoholeinfluss des Fahrers auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von 2,3 Promille. Daraufhin ordneten die Polizisten eine Blutentnahme an.

Führerschein sichergestellt und Anzeige wegen Trunkenheit

Im Zuge der Kontrolle wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt, und sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 49-jährigen, der die bosnisch-herzegowinische Staatsangehörigkeit besitzt, aufgenommen.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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