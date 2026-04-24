Betrüger-Duo täuscht 85-Jährigen in Wittislingen und erbeutet Wertgegenstände im vierstelligen Bereich

Wittislingen – Ein tragischer Vorfall ereignete sich am Donnerstag, den 23. April 2026, als ein 85-jähriger Mann Opfer eines raffinierten Betrugs wurde. Eine bislang unbekannte Frau und ein Anrufer täuschten den Senior und entwendeten Wertgegenstände im hohen vierstelligen Bereich.
Falscher Anruf durch vermeintlichen Oberarzt
Gegen 19:30 Uhr erhielt der Mann einen Anruf von einem Unbekannten, der sich als Oberarzt des Klinikums Großhadern ausgab. Der Anrufer behauptete, die Tochter des Mannes sei schwer krank und benötige ein teures Medikament aus der Schweiz. Im Verlauf des Gesprächs fragte der Täter gezielt nach Wertgegenständen und Bargeld.
Diebstahl durch weibliche Komplizin
Kurz nach dem Anruf erschien eine weibliche Täterin am Wohnhaus des Seniors und nahm die genannten Wertgegenstände entgegen. Nachdem sie die Beute entgegengenommen hatte, floh die Frau in unbekannte Richtung.
Fahndung nach der Täterin
Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen und sucht nach der unbekannten Frau. Sie wird wie folgt beschrieben:
- Etwa 25 Jahre alt
- 165 cm groß
- Schlank und athletisch
- Kurze schwarze Haare
- Trug rote und schwarze Kleidung
- West-/nordeuropäisches Erscheinungsbild
Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Dillingen unter der Telefonnummer 09071/56-0 entgegen.