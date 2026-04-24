Dachstuhlbrand in Pleinting: Jugendliche verursachen erheblichen Sachschaden
Polizeipräsidium Niederbayern
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Dachstuhlbrand in Pleinting: Jugendliche verursachen erheblichen Sachschaden

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Donnerstagabend, den 23. April 2026, geriet ein Dachstuhl in Pleinting bei Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau, in Brand. Die Kriminalpolizei Passau hat die Ermittlungen aufgenommen und untersucht den Vorfall wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Brandursache lässt sich auf fahrlässigen Umgang mit Feuer zurückführen

Ein Notruf an die Integrierte Leitstelle meldete um 19:00 Uhr Rauchentwicklung an einem Wohnhaus. Bei Ankunft der Feuerwehr stand der Dachstuhl bereits in Flammen. Glücklicherweise waren die Bewohner zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht im Haus, sodass keine Gefahr für Personen bestand.

Jugendliche im Fokus der Ermittlungen

Nach ersten Untersuchungen befanden sich ein 16-jähriger und zwei befreundete Jugendliche im Alter von 17 und 16 Jahren kurz vor dem Brandausbruch im Gebäude. Der 16-Jährige hantierte vermutlich mit Feuer, was den Brand auslöste, bevor die Jugendlichen den Tatort verließen. Der 17-Jährige und dessen Vater meldeten letztlich den Brand.

Brand gelöscht, Sachschaden hoch

Um 22:30 Uhr gelang es den Einsatzkräften der Feuerwehr, das Feuer zu löschen. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag geschätzt. Der 16-jährige Verdächtige wurde nach Abschluss der Ermittlungen seinen Eltern übergeben.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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