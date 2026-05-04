Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

14-jähriger Vermisster möglicherweise tot in leerstehendem Gebäude in Memmingen gefunden

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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14-jähriger Vermisster möglicherweise tot in leerstehendem Gebäude in Memmingen gefunden

MEMMINGEN. Am Montagvormittag, dem 04.05.2026, hat die Polizei im Rahmen einer Vermisstensuche eine tote Person in einem leerstehenden Gebäude in der Freudentalstraße in Memmingen entdeckt. Die Hinweise deuten darauf hin, dass es sich um den seit Samstagnacht vermissten 14-Jährigen handeln könnte. Die Spurensicherung vor Ort wird derzeit fortgesetzt.

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Ermittlungen der Kripo Neu-Ulm

Die Kriminalpolizei Neu-Ulm hat unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Memmingen die Ermittlungen aufgenommen. Diese konzentrieren sich auf die Identifizierung der gefundenen Person und die Untersuchung der Todesumstände.

Zeugenhinweise erbeten

Da die Ermittlungen noch andauern, können aktuell keine weiteren Details veröffentlicht werden. Zeugen, die Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731 8013-0 zu melden.

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ByAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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