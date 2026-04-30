A7 bei Dietmannsried: Schwerer Unfall durch Auffahrunfall verursacht fünf Verletzte und zwei Stunden Sperrung

Am 30. April 2026 kam es auf der A7 bei Dietmannsried zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 13:40 Uhr fuhr ein 54-jähriger Mann mit seinem Pkw in südlicher Richtung und übersah auf Höhe der Rastanlage einen verkehrsbedingten Stau. Infolge dessen prallte er frontal in das Heck eines vorausfahrenden Fahrzeugs, das mit vier Personen besetzt war.

Fahrzeug überschlägt sich nach Kollision

Die Wucht des Aufpralls führte dazu, dass sich das Fahrzeug des Unfallverursachers überschlug und schließlich auf dem Dach liegend auf der Fahrbahn zum Stillstand kam. Durch den Unfall mussten alle Beteiligten, darunter der 54-Jährige sowie die vier Insassen des anderen Pkws im Alter zwischen 42 und 57 Jahren, zur medizinischen Versorgung in Krankenhäuser gebracht werden.

Vollsperrung verursacht Verkehrsstörung

Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten war die südliche Fahrbahn der A7 vollständig gesperrt. Die eingesetzte Feuerwehr aus Bad Grönenbach und die Autobahnmeisterei Memmingen sorgten für die Absperrung. Aufgrund der Sperrung kam es für etwa zwei Stunden zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt.