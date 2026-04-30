Augsburger Freibäder öffnen wieder: Start in die Sommersaison 2026

Mit steigenden Temperaturen beginnt in Augsburg wieder die Freibadsaison: Den Auftakt macht am 9. Mai traditionell das Familienbad am Plärrer. Damit startet die Stadt offiziell in den Freibadsommer 2026 – weitere Anlagen folgen im Laufe des Monats.

Neben dem Familienbad öffnen am 16. Mai auch das Fribbe Freibad sowie das Bärenkellerbad ihre Tore. Ab dem 1. Juni ergänzt das Freibad Lechhausen das Angebot, das wie gewohnt kostenfrei zugänglich ist. Auch das Naturfreibad Haunstetten, das von einem Verein betrieben wird, ist bereits ab dem 1. Mai täglich geöffnet – abhängig von der Wetterlage.

Erweiterte Öffnungszeiten im Juni

Bis Ende Mai gelten in den drei großen Freibädern Öffnungszeiten von 11 bis 19 Uhr. Mit Beginn des Junis werden diese auf täglich 9 bis 20 Uhr ausgeweitet. Das Freibad Lechhausen ist dann täglich von 12 bis 19 Uhr geöffnet. Frühschwimmen wird ebenfalls angeboten: dienstags im Bärenkellerbad und donnerstags im Familienbad – jeweils ab 7 Uhr.

Sportreferent Jürgen K. Enninger betont die Bedeutung der Freibäder für die Stadt:



„Die Freibadsaison ist für viele Augsburgerinnen und Augsburger ein echtes Highlight. […] Die Freibäder sind wichtige Orte der Begegnung und der Bewegung – für Familien, für Sportbegeisterte und für alle, die Erholung unter freiem Himmel suchen.“

Preise stabil – zusätzliche Angebote für Gäste

Trotz gestiegener Kosten bleiben die Eintrittspreise auch 2026 unverändert. Besonders attraktiv: Der Eintritt ins Freibad Lechhausen ist weiterhin kostenlos. Zudem erhalten Inhaberinnen und Inhaber der Ehrenamtskarte im Juli freien Zugang zu allen städtischen Freibädern.

Für Vielnutzer lohnt sich die Saisonkarte: Sie kostet 145 Euro für Erwachsene und 100 Euro ermäßigt und ermöglicht unbegrenzten Zugang während der gesamten Saison. Alternativ bietet die SportCard als rabattierte Geldwertkarte Preisvorteile für Frei- und Hallenbäder sowie Eissportstätten.

Ein besonderes Serviceangebot bleibt ebenfalls bestehen: In allen Freibädern stehen kostenlose Sonnencreme-Spender zur Verfügung – vor allem zum Schutz von Kindern und Familien.

Mehr Komfort und Freizeitangebote

Badegäste können im Fribbe Freibad und im Familienbad am Plärrer wieder Mietkabinen, -schränke oder -kästchen buchen. Die Preise reichen von 20 bis 80 Euro pro Saison, Anfragen sind online möglich.

Auch das beliebte Freiluftkino im Familienbad wird im Sommer fortgeführt. Sobald die Abende wieder früher dunkel werden, ist ein abwechslungsreiches Programm geplant.

Hallenbäder schließen – gemischte Bilanz

Parallel zum Start der Freibadsaison schließen die städtischen Hallenbäder schrittweise: Göggingen bereits am 4. Mai, das Alte Stadtbad am 11. Mai und das Hallenbad Haunstetten am 18. Mai. Das Spickelbad bleibt werktags morgens für Frühschwimmer geöffnet.

Die Bilanz der vergangenen Hallensaison fällt etwas verhaltener aus: Rund 151.000 Gäste nutzten die Angebote – weniger als im Vorjahr. Die Freibäder hingegen verzeichneten im Sommer 2025 knapp 196.000 Besucherinnen und Besucher.

Mit einem stabilen Preisniveau, erweiterten Angeboten und bewährten Einrichtungen sieht sich Augsburg gut aufgestellt für einen erfolgreichen Freibadsommer 2026.