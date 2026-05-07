Ladendiebstahl in Nürnberger Innenstadt: Zwei Täter festgenommen, Haftantrag gestellt

In der Nürnberger Innenstadt wurden am Mittwoch (06.05.2026) zwei mutmaßliche Ladendiebe von der Polizei festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth hat in beiden Fällen Haftantrag gestellt.

Erster Diebstahl in einem Drogeriemarkt

Gegen 14:20 Uhr bemerkte ein Ladendetektiv in einem Drogeriemarkt in der Königstraße das Fehlen von zwei Parfümtestern. Mittels Videoaufzeichnung identifizierte er einen Mann als mutmaßlichen Täter. Als dieser gegen 19:00 Uhr das Geschäft erneut betrat, alarmierte der Detektiv die Polizei.

Die Beamten der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahmen den 35-jährigen ungarischen Staatsbürger vorläufig fest. Die gestohlenen Parfümtester im Wert von rund 680 Euro wurden allerdings nicht bei ihm gefunden. Der Tatverdächtige hatte jedoch neuwertige Bekleidungsstücke ohne bekannte Herkunft bei sich.

Weiterer Vorfall im Warenhaus

Bereits um 17:45 Uhr ereignete sich ein ähnlicher Vorfall in einem Warenhaus in der Königstraße. Ein Ladendetektiv beobachtete, wie ein 53-jähriger Mann die Diebstahlsicherung eines Parfümtesters entfernte und das Geschäft verließ, ohne zu bezahlen. Der Detektiv stellte den mutmaßlichen Dieb und übergab ihn der alarmierten Polizei, die den Tatverdächtigen vorläufig festnahm.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth hat gegen beide Männer Haftantrag gestellt. Am Donnerstag (07.05.2026) wurden sie dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Nürnberg vorgeführt.