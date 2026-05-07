Verkehrsunfall in Zirndorf: Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden auf der Rothenburger Straße

Am Mittwochnachmittag, dem 6. Mai 2026, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Rothenburger Straße in Zirndorf, bei dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Zwei Personen zogen sich dabei leichte Verletzungen zu.

Kollision auf der Rothenburger Straße

Gegen 16:25 Uhr befuhr ein 62-jähriger Dacia-Fahrer die Rothenburger Straße in Richtung Nürnberg. In der Nähe der Oberasbacher Straße kam es zu einem Zusammenstoß mit einem daneben fahrenden Pkw. Kurz darauf beschleunigte der Dacia und prallte auf einen vorausfahrenden VW.

Ausweichmanöver endet im Zaun

Nach dem Zusammenstoß geriet der Dacia über die Gegenfahrbahn auf den Gehweg, wo er schließlich mit einem Zaun kollidierte. Der 62-jährige Fahrer und der 47-jährige Fahrer des VW wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Ursache und Schadenshöhe

Die Polizeiinspektion Zirndorf nahm den Unfall vor Ort auf. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte das Fahrverhalten des Dacia-Fahrers auf eine medizinische Ursache zurückzuführen sein. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 10.000 Euro.