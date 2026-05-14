Merkel plant Stipendium für benachteiligte Jugendliche
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Merkel plant Stipendium für benachteiligte Jugendliche

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Altkanzlerin Angela Merkel (CDU) erwägt die Einrichtung eines Stipendiums für junge Menschen in schwierigen Lebenslagen. “Im Augenblick denke ich in die Richtung, ein Stipendium zu vergeben”, sagte sie dem Nachrichtenmagazin Focus.

Angela Merkel (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Das Förderprogramm solle sich nicht an leistungsstarke Studierende richten, sondern an Jugendliche in der Übergangsphase zwischen Schule und Ausbildung. Es sei gedacht für Menschen, die zwischen Schule und Ausbildung eine schwierige Lebenssituation hätten, wo die staatlichen Maßnahmen noch nicht so griffen, so Merkel.

Mit einer kleinen Unterstützung wolle man zeigen: “Jeder kann es schaffen.” Das gesellschaftliche Aufstiegsversprechen sei jedoch in Gefahr. Zu wenige glaubten daran, dass das möglich sei. Da könne ein solches Stipendium vielleicht ein Beispiel sein, sagte die Ex-Bundeskanzlerin.

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