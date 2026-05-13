Studie: Tankrabatt wird nahezu vollständig weitergegeben

Der neue Tankrabatt wird offenbar mittlerweile nahezu vollständig an die Verbraucher weitergegeben. Das geht aus einer Studie des RWI-Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung hervor, über welche die “Rheinische Post” berichtet.

Die Kraftstoffpreise sanken demnach zum 1. Mai bei allen Kraftstoffarten um rund 16 Cent je Liter. Die Untersuchung beruht auf Daten der Markttransparenzstelle. Der Bund hatte die Energiesteuer auf Kraftstoffe um 14 Cent je Liter gesenkt. Einschließlich der Mehrwertsteuer ergibt sich eine mögliche Preisreduktion von 16,7 Cent.

RWI-Energieexperte Manuel Frondel sagte der Zeitung, es hätte ihn überrascht, wenn der Tankrabatt nicht in Gänze weitergegeben worden wäre. Bereits die Untersuchungen zum Tankrabatt im Jahr 2022 hätten gezeigt, dass Mineralölkonzerne die Entlastung zunächst an die Verbraucher weitergegeben hatten. Frondel erwartet, dass die Konzerne nun anders als 2022 agieren und den Rabatt auch dauerhaft weitergeben. Er gehe davon aus, dass der Tankrabatt weiterhin im Wesentlichen weitergegeben werde. Die Mineralölunternehmen seien sich sehr wohl bewusst, dass sie im Fokus der Öffentlichkeit und des Kartellamts stünden, und würden wohl eher auf Marge verzichten, um nicht noch stärker an den Pranger gestellt zu werden.