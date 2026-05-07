17-jährige Hadidja A. aus Ipsheim vermisst: Polizei sucht Zeugenhinweise
Polizeipräsidium Mittelfranken

17-jährige Hadidja A. aus Ipsheim vermisst: Polizei sucht Zeugenhinweise

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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NEUSTADT AN DER AISCH. (439) Die 17-jährige Hadidja A. aus Ipsheim im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim wird seit Dienstag, dem 14. April 2026, vermisst. Die Polizei sucht nach Hinweisen zu ihrem Aufenthaltsort.

Inhalte im Überblick

Letzter bekannter Aufenthaltsort

Hadidja verließ vermutlich am Vormittag des 14. April 2026 das elterliche Zuhause in Ipsheim. Seitdem gibt es keinen Kontakt zu ihr und sie ist nicht zurückgekehrt.

Beschreibung der Vermissten

Die Vermisste ist etwa 165 cm groß, hat eine schlanke Statur und trug zuletzt ein schwarzes Gewand mit Kopftuch (Niqab) sowie weiße Adidas-Sneaker.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizeiinspektion Bad Windsheim bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach Hadidja A. Hinweise zum Verbleib der 17-Jährigen können unter der Telefonnummer 09841 6616 0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle gemeldet werden.

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Erstellt durch: Michael Sebald

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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