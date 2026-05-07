Baupräsident: Sondervermögen kommt nicht an
Politik & Wirtschaft

Baupräsident: Sondervermögen kommt nicht an

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
2 Minuten Lesezeit

Der designierte Präsident des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie, Olaf Demuth, wirft der Bundesregierung mangelnde Fortschritte bei der Umsetzung des Infrastruktur-Sondervermögens vor. “Wir merken im Moment vom Sondervermögen nicht, dass es ankommt”, sagte Demuth am Donnerstag den Sendern RTL und ntv.

Baustelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Zwar funktioniere die Umsetzung im Bereich der Bundeswehr bereits deutlich schneller. “Da sieht man auch, dass es tatsächlich funktioniert, dass man ganze Beschaffungsbücher über Bord werfen kann und mit schlanken Maßnahmen möglichst schnell dann Hafen und Flughäfen und Kasernenbau nach vorn bringt”, so Demuth. In anderen Bereichen komme das Geld aber bislang nicht spürbar an. “Aber in der Infrastruktur, der Brücken und der Straßen und der Schiene und der Wasserhäfen, da merkt man es noch nicht.”

Als Ursache nannte Demuth fehlende Reformen bei Genehmigungen und Bürokratieabbau. “Die Genehmigungsprozesse sind nicht entschlackt worden, die Entbürokratisierung ist nicht vorangeschritten”, kritisierte er. Auch die angekündigten Beschleunigungsgesetze seien bislang nicht umgesetzt.

Der designierte Baupräsident forderte deshalb mehr Tempo von der Politik. “Wir sind viel zu langsam”, sagte Demuth. Gesetze wie das Infrastrukturzukunftsgesetz oder das Vergabebeschleunigungsgesetz seien zwar richtig, “nur wir müssen es auf der Baustelle sehen und wir müssen es nicht im Parlament ohne Ende diskutieren”.

- Anzeige -
CDU-Politiker Müller: Kampf um jede Stimme in Sachsen-Anhalt
Iraner müssen Visa in Armenien abholen
IW rät EU zu Handelsabkommen mit Golfstaaten
Bauindustrie-Präsident Demuth kritisiert zu langsames Bauen
Dax rutscht am Mittag ins Minus – Bilanzen drücken Siemens Health
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonDTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
Vorheriger Artikel Israel und Deutschland erwägen gemeinsame Waffenproduktion Israel und Deutschland erwägen gemeinsame Waffenproduktion
Nächster Artikel Verkehrsbehinderungen in Nürnberg: Bewegliche Versammlungen am Freitag betroffen Verkehrsbehinderungen in Nürnberg: Bewegliche Versammlungen am Freitag betroffen

Folgen Sie uns

You Might also Like