CDU-Politiker Müller: Kampf um jede Stimme in Sachsen-Anhalt
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CDU-Politiker Müller: Kampf um jede Stimme in Sachsen-Anhalt

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Der Chef der CDU-Landesgruppe Sachsen-Anhalt im Bundestag, Sepp Müller, hat die schlechte Umfragelage im Land mit einer Kampfansage an die AfD beantwortet. Den Kampf um jede Wählerstimme führe man jetzt “mit aller Kraft”, sagte Müller dem Nachrichtenportal T-Online.

Sepp Müller (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Richtung sei klar: Während die AfD nur einfache Lösungen auf komplexe Probleme anbiete, habe man einen echten Gestaltungsanspruch. Davon werde man die Wähler überzeugen. “Die Menschen in Sachsen-Anhalt wollen Stabilität und Verlässlichkeit”, so Müller.

Vier Monate vor der Landtagswahl liegt die AfD in einer aktuellen Umfrage des Instituts Infratest mit 41 Prozent weit vor der CDU mit 26 Prozent.

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