Großbrand in Freyung: 40 Evakuierte und hoher Sachschaden am Mittwochabend
Polizeipräsidium Niederbayern

Großbrand in Freyung: 40 Evakuierte und hoher Sachschaden am Mittwochabend

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Am Mittwochabend, dem 6. Mai 2026, ereignete sich gegen 20 Uhr ein Brand in einem Wohnkomplex in Freyung, Lkr. Freyung-Grafenau. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Untersuchungen übernommen.

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Großbrand im Keller eines Wohnkomplexes

Über die Integrierte Leitstelle wurde eine starke Rauchentwicklung in einem Gebäudekomplex gemeldet. Der Komplex besteht aus mehreren miteinander verbundenen Gebäuden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Keller bereits in Flammen. Über 40 Bewohner mussten evakuiert werden, da die Wohnungen derzeit unbewohnbar sind. Für eine vorübergehende Unterbringung der Betroffenen wurde gesorgt.

Großeinsatz der Rettungskräfte

Die Löscharbeiten zogen sich bis Mitternacht hin. Mehr als 250 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz. Fünf Personen erlitten leichte Rauchgasvergiftungen. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf einen hohen sechsstelligen Eurobetrag beziffert.

Brandursache noch unklar

Die Ursache des Feuers ist derzeit noch ungeklärt. Die Klärung erfolgt durch eine Brandortbegehung des zuständigen Fachkommissariats der Kriminalpolizeiinspektion Passau.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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