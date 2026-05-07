Brand auf A3 bei Deggendorf: Waschmittel-Laster in Flammen, Sperrung und 7 km Stau
Polizeipräsidium Niederbayern

Brand auf A3 bei Deggendorf: Waschmittel-Laster in Flammen, Sperrung und 7 km Stau

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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DEGGENDORF, LKRS. DEGGENDORF – Am Morgen des 7. Mai 2026 kam es auf der A3 nahe dem Autobahnkreuz Deggendorf in Richtung Passau zu einem Brand. Der Auflieger eines kroatischen Sattelzuges, beladen mit Waschmittel, geriet aufgrund einer vermutlichen Reifenüberhitzung in Vollbrand. Dank der schnellen Reaktion des 63-jährigen kroatischen Fahrers, der den brennenden Auflieger noch rechtzeitig auf dem Standstreifen abkoppeln konnte, blieb der Vorfall ohne Verletzte und es bestand keine Gefahr für die Bevölkerung.

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Verkehrschaos durch Löscharbeiten

Die Rauchentwicklung und die notwendigen Löscharbeiten führten zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. So musste die Autobahn in Richtung Passau etwa 45 Minuten lang komplett gesperrt werden, was zu einem Rückstau von etwa 7 Kilometern führte. Auch auf der A92 kam es in beiden Richtungen zu erheblichen Rückstaus.

Bergungsarbeiten dauern an

Die Löscharbeiten wurden von den Feuerwehren der umliegenden Gemeinden Deggendorf, Metten, Neuhausen, Schwarzach und Hengersberg durchgeführt und sind nun abgeschlossen. Aktuell arbeitet das örtliche THW an der Bergung der Ladung. Der Verkehr in Richtung Passau wird über die Nebenfahrbahn geleitet, während man davon ausgeht, dass die Bergungsarbeiten noch bis in den späten Vormittag andauern werden. Der Sachschaden wird ersten Schätzungen zufolge auf mindestens 50.000 Euro beziffert.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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