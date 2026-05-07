Einfamilienhaus in Saldenburg in Vollbrand: Eine Person tot, Ermittlungen laufen

Am frühen Morgen des 7. Mai 2026 wurde ein Einfamilienhaus in Saldenburg, Landkreis Freyung-Grafenau, durch ein Feuer zerstört. Eine Person verlor dabei ihr Leben. Der Fall wird von der Kriminalpolizeiinspektion Passau untersucht.

Feuerwehr kämpft gegen Vollbrand

Gegen 04:30 Uhr gingen bei der Integrierten Leitstelle Meldungen über Flammen aus einem freistehenden Einfamilienhaus ein. Bei Ankunft der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Zahlreiche Feuerwehrleute führen weiterhin Löscharbeiten durch, wobei ein Bagger zur Unterstützung benötigt wird.

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Nachdem das Haus sicher betreten werden konnte, fanden die Einsatzkräfte eine verstorbene Person. Derzeitige Erkenntnisse deuten darauf hin, dass es sich um den 60-jährigen Bewohner des Hauses handelt. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau ermittelt weiter, insbesondere um die Brandursache zu klären.