Kellerbrand in Freyung: Evakuierung und Löscharbeiten am Wohnkomplex

FREYUNG, LKR. FREYUNG-GRAFENAU – Am Abend des 6. Mai 2026 kam es gegen 20:00 Uhr im Keller eines Wohnanwesens zu einem Brand. Die Ursache des Feuers ist derzeit noch unbekannt.

Evakuierung nach starker Rauchentwicklung

Durch die starke Rauchentwicklung mussten mehrere Bewohner des betroffenen Hauses sowie des angrenzenden, durch den Keller verbundenen Wohnkomplexes evakuiert werden. Die alarmierten Feuerwehren sind aktuell vor Ort und führen Löscharbeiten durch. Ein Großaufgebot des Rettungsdienstes kümmert sich um die Betreuung der Bewohner.

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Derzeit können keine Angaben über die Schadenshöhe gemacht werden, da der Einsatz noch im Gange ist. Die erste Sicherung des Tatorts wurde durch die Polizeiinspektion Freyung vorgenommen. Die weitere Bearbeitung zur Ermittlung der Brandursache wird von der Kriminalpolizeiinspektion Passau übernommen.