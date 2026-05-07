Tödlicher Unfall in Erlangen-Bruck: Lkw überrollt Fahrradfahrerin
Polizeipräsidium Mittelfranken

Tödlicher Unfall in Erlangen-Bruck: Lkw überrollt Fahrradfahrerin

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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ERLANGEN. (440) Am Donnerstagnachmittag (07.05.2026) ereignete sich im Erlanger Stadtteil Bruck ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine Fahrradfahrerin ums Leben kam. Ein Lastwagen erfasste die Frau, wodurch sie tödlich verletzt wurde.

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Unfallhergang in Erlangen-Bruck

Nach bisherigen Ermittlungen hielt der Lkw-Fahrer gegen 14:00 Uhr an einer roten Ampel in der Felix-Klein-Straße. Bei Grünlicht bog er nach rechts in die Fürther Straße Richtung Äußere Brucker Straße ab. Während dieses Abbiegevorgangs überrollte der Kipplaster aus ungeklärten Gründen die Radfahrerin, die dabei ums Leben kam.

Polizei und Gutachter im Einsatz

Die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt führt aktuell die Unfallaufnahme durch. Eine von der Staatsanwaltschaft hinzugezogene Gutachterin unterstützt die Beamten bei der Rekonstruktion des Unfallhergangs vor Ort.

Aufruf an Unfallzeugen

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 09131 760 – 120 zu melden, um bei der Aufklärung des Vorfalls zu helfen.

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Der Bereich um die Unfallstelle an der Fürther Straße ist derzeit (Stand: 17:55 Uhr) gesperrt. Einsatzkräfte der Feuerwehr leiten den Verkehr um, bis die Unfallaufnahme und die Bergungsmaßnahmen abgeschlossen sind.

Erstellt durch: Michael Konrad

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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