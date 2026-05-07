Vermisste 14-Jährige aus Aidenbach wohlbehalten aufgefunden

Die seit heute Morgen vermisste 14-jährige Schülerin aus Aidenbach ist wohlbehalten wieder aufgetaucht. Sie wurde im Bereich zwischen Aidenbach und Aunkirchen angetroffen und ist bei guter Gesundheit.

Erfolgreiche Fahndung beendet

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der Vermissten konnte damit erfolgreich abgeschlossen werden. Das Polizeipräsidium Niederbayern und die örtliche Polizeiinspektion Vilshofen a.d. Donau bedanken sich bei den Medien für die Unterstützung bei der Suche nach der Jugendlichen.

Appell an die Medien

Die Medien werden gebeten, die veröffentlichten Personendaten der Vermissten sowie die Lichtbilder aus ihren EDV-Systemen zu löschen.

Veröffentlicht am 07.05.2026 um 17:50 Uhr.