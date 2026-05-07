Betrug im Augsburger Universitätsviertel: Unbekannte täuschen 98-Jährige und erbeuten Geldbetrag

Augsburg – Am Mittwoch, den 6. Mai 2026, fiel eine 98-jährige Frau aus dem Universitätsviertel einem Telefonbetrug zum Opfer. Unter dem Vorwand, falsche Bankmitarbeiter zu sein, täuschten die Täter die Seniorin und erlangten Zugang zu ihrer Kontonummer, ihrer PIN und Bargeld.

Betrüger geben sich als Bankmitarbeiter aus

Der Vorfall begann mit einem Telefonanruf, bei dem der oder die Täter der Frau vorgaukelten, ihr Konto sei durch unrechtmäßige Abbuchungen bedroht. Um dem vermeintlichen Risiko entgegenzuwirken, wurde die 98-Jährige aufgefordert, ihre Geldkarte samt PIN zu übergeben. Der Anrufer überzeugte die Frau zudem, einem unbekannten Mann einen niedrigen vierstelligen Betrag in bar persönlich zu übergeben.

Polizei ermittelt und gibt Präventionstipps

Der männliche Täter wird als etwa 40 Jahre alt, circa 170 cm groß und mit einem dunklen Businessoutfit beschrieben. Er hat kurze, dunkle Haare und ein südländisches Erscheinungsbild. Noch nach der Übergabe setzten die Täter die erbeutete Geldkarte mehrfach ein und entwendeten zusätzlich einen weiteren niedrigen vierstelligen Betrag. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt in diesem Fall wegen Betrugs und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

Sicherheitstipps der Polizei

Um sich vor ähnlichen Betrugsfällen zu schützen, rät die Polizei: Seien Sie bei Anfragen zu persönlichen Daten oder Vermögensverhältnissen wachsam und geben Sie keine Informationen preis. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und legen Sie auf. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. Banken, Sparkassen, Polizei oder andere Behörden schicken Ihnen keine “Geldwechsler” oder “Prüfer” ins Haus. Verständigen Sie in solchen Fällen umgehend die Polizei über den Notruf 110 und suchen Sie die Telefonnummer von vermeintlichen Behörden oder Unternehmen selbst heraus, wenn Sie zurückrufen möchten. Weitere Informationen finden Sie unter polizei-beratung.de und polizei.bayern.de.