84-Jähriger in Augsburg Opfer eines Trickbetrugs: Wertgegenstände im sechsstelligen Bereich erbeutet

Augsburg (ots) – Am Donnerstag, den 30. April 2026, wurde ein 84-jähriger Mann in Augsburg Opfer eines hinterlistigen Trickbetrugs. Dabei verlor der Senior Wertgegenstände im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Trickbetrug beginnt mit einem Anruf

Ein bislang unbekannter Täter nahm zunächst telefonisch Kontakt zu dem älteren Herrn auf und erfragte dessen Handynummer. Kurz darauf erhielt der Mann einen Anruf auf seinem Mobiltelefon. Der Anrufer erzählte ihm eine dramatische Geschichte über einen angeblichen medizinischen Notfall eines Angehörigen. Sein Bruder benötige dringend eine lebensrettende Operation, für die ein teures Medikament aus der Schweiz erforderlich sei. Um den Druck zu erhöhen, behauptete der Täter, der Neffe des Mannes habe bereits einen Teil der Kosten beglichen, doch es werde noch eine größere Summe benötigt. Während des Gespräches hörte der 84-Jährige im Hintergrund auch weinende Geräusche, die er als die seines Neffen identifizierte.

Übergabe der Wertgegenstände

Getäuscht durch diese geschickte Manipulation, übergab der Senior schließlich Bargeld und andere Wertgegenstände an eine Komplizin des Täters. Für die Übergabe fuhr er mit der Straßenbahn zum Königsplatz. Die Transaktion fand mit einer weiblichen Abholerin im Bereich der Konrad-Adenauer-Allee 64 statt. Die Frau kam aus der Eserwallstraße und kehrte nach der Übergabe dorthin zurück. Sie wird als etwa 20 bis 22 Jahre alt und komplett schwarz gekleidet beschrieben. Die Übergabe ereignete sich zwischen 18:00 Uhr und 19:30 Uhr.

Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen die bislang unbekannten Täter. Zeugen, die sich zur Tatzeit in der Straßenbahn, in der Eserwallstraße oder an der Konrad-Adenauer-Allee aufgehalten haben, werden dringend gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.