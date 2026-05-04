Großbrand in Ehingen: Garage und Wohnhaus schwer beschädigt, 250.000 Euro Schaden

In Ehingen kam es am Freitag (01.05.2026) zu einem schweren Brand in der Straße “In der Au”.

Garage und Wohnhaus von Flammen ergriffen

Gegen 17:00 Uhr geriet die Garage eines Wohnhauses in Vollbrand. Die Flammen breiteten sich schnell auf den Dachstuhl des angrenzenden Wohnhauses sowie einen Stadelanbau aus. Zwei Bewohner des Hauses bemerkten die Gefahr durch einen lauten Knall und eine starke Rauchentwicklung. Beide konnten glücklicherweise das Haus rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt.

Feuerwehr im Einsatz

Die Feuerwehr eilte zum Einsatzort und konnte den Brand löschen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 250.000 Euro geschätzt.

Ermittlungen zur Brandursache

Nach aktuellem Ermittlungsstand wird ein technischer Defekt als Ursache des Feuers vermutet. Hinweise auf Brandstiftung gibt es nicht. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen.