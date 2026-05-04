Jugendliche rauben mit Messer Handy in Nürnberg-Langwasser: Polizei ermittelt Tatverdächtige am selben Abend

Am Samstagabend (02.05.2026) wurde im Nürnberger Stadtteil Langwasser das Mobiltelefon einer Frau gestohlen. Die Polizei konnte noch am selben Abend zwei jugendliche Tatverdächtige ermitteln.

Raubüberfall in Langwasser

Gegen 21:30 Uhr ging eine 29-jährige Frau auf der Fußgängerbrücke nahe der U-Bahn-Station Langwasser-Nord in Richtung Hochgernstraße. Auf Höhe der Hochgernstraße griffen zwei maskierte Männer die Frau an und forderten unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe ihres Mobiltelefons.

Schnelle Ermittlungserfolge

Nach dem Raub flüchteten die Täter. Die Frau alarmierte sofort die Polizei, doch die ersten Fahndungen blieben ohne Erfolg. Im Laufe der Ermittlungen führten Hinweise zu einem Wohnanwesen, wo die Tatverdächtigen vermutet wurden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth durchsuchten Beamte das Anwesen und nahmen zwei 15-jährige Tatverdächtige fest. Das gestohlene Mobiltelefon, die Masken und das mutmaßliche Tatmesser wurden sichergestellt.

Ermittlungen und rechtliche Konsequenzen

Die beiden Jugendlichen wurden nach der polizeilichen Vernehmung ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Sie sehen sich nun strafrechtlichen Konsequenzen wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung gegenüber. Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.