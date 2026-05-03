Schwerer Unfall auf B2: Fußgängerin bei Rednitzhembach lebensgefährlich verletzt

Am Freitagabend, den 1. Mai 2026, kam es auf der Bundesstraße 2 bei Rednitzhembach im Landkreis Roth zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 64-jährige Fußgängerin wurde dabei von einem Fahrzeug erfasst und schwer verletzt.

Unfallhergang auf der B 2 bei Rednitzhembach

Gegen 19:00 Uhr befand sich die 64-jährige Frau gemeinsam mit ihrem Ehemann und einem Hund in der Nähe der Bundesstraße 2. Nach bisherigen Erkenntnissen lief der Hund plötzlich auf die Straße. Die Frau folgte ihrem Hund und geriet dabei auf die Fahrbahn der B 2.

Fahrerin des BMW konnte Unfall nicht verhindern

Zur gleichen Zeit war eine 41 Jahre alte BMW-Fahrerin in Richtung Nürnberg unterwegs. Trotz frühzeitiger Reaktion mit Bremsung und Ausweichmanöver nach rechts konnte die Fahrerin eine Kollision nicht abwenden. Der Aufprall schleuderte die Fußgängerin von der Fahrbahn, was zu schweren Verletzungen führte. Ein Rettungshubschrauber brachte die Verletzte in ein Krankenhaus, wo sie nun glücklicherweise nicht mehr in einem lebensbedrohlichen Zustand ist.

Sperrung der B 2 und Ermittlungen der Verkehrspolizei

Die BMW-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und einen Schock und wurde medizinisch betreut. Die Verkehrspolizeiinspektion Feucht untersucht den Unfallhergang. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger zur Unfallrekonstruktion hinzugezogen. Für die Bergungsarbeiten und Ermittlungen war die B 2 in Fahrtrichtung Nürnberg stundenlang gesperrt.

Erstellt durch: Michael Petzold