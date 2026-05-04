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Adelsried: Männer wegen Blaulicht-Amtsanmaßung auf der A8 erwischt

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Adelsried: Männer wegen Blaulicht-Amtsanmaßung auf der A8 erwischt

Am Sonntagabend sorgte ein ungewöhnlicher Vorfall auf der BAB 8 bei Adelsried für Aufsehen. Zwei junge Männer, ein 25-jähriger Fahrer und sein 23-jähriger Beifahrer, waren in ihrem Fahrzeug mit einem blinkenden Blaulicht auf dem Dach unterwegs. Eine Polizeistreife stoppte die beiden gegen 20.00 Uhr.

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Einsatz des Blaulichts aus Spaß

Wie die Beamten bei der Kontrolle herausfanden, hatten die Männer das Blaulicht aus Jux montiert. Der 25-Jährige fuhr zudem mit überhöhter Geschwindigkeit. Die Polizei schritt ein und stellte das Blaulicht sicher.

Ermittlungen wegen Amtsanmaßung

Gegen die beiden deutschen Staatsbürger wird nun wegen Amtsanmaßung ermittelt. Dieser Vorfall verdeutlicht, wie ernst die Polizei Verstöße gegen das Gesetz nimmt, die die Sicherheit im Straßenverkehr gefährden können.

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ByAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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