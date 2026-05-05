Polizei Mittelfranken lädt zum 9. Länderübergreifenden Sicherheitstag mit Fahndungs- und Informationsaktionen ein

Am kommenden Mittwoch, den 6. Mai 2026, findet in Mittelfranken der 9. Länderübergreifende Sicherheitstag statt. Das Polizeipräsidium Mittelfranken führt im Namen der Bayerischen Polizei umfassende Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen sowie diverse Informationsveranstaltungen durch.

Ein gemeinsamer Kampf gegen die Kriminalität

Dieser Aktionstag wurde im Juni 2019 durch die Innenminister der Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen und Saarland ins Leben gerufen. Ziel ist es, Straftaten im öffentlichen Raum über Ländergrenzen hinweg effektiv zu bekämpfen. Die Hauptschwerpunkte liegen auf intensiven Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen sowie der Aufklärung der Öffentlichkeit über aktuelle kriminelle Vorgehensweisen.

Umfangreiche Beteiligung der Polizei

In Mittelfranken beteiligen sich 25 Schutzpolizeidienststellen und fünf Verkehrspolizeiinspektionen am Sicherheitstag. Polizeivizepräsident Ulrich Rothdauscher lädt die Bürgerinnen und Bürger ein, die Informationsveranstaltungen zu nutzen: „An vielen Standorten in Mittelfranken sind meine Kolleginnen und Kollegen mit Informationsständen und Mitmachaktionen vor Ort. Im persönlichen Gespräch klären wir über aktuelle Kriminalitätsphänomene auf – etwa zu Betrugsmaschen wie dem Callcenterbetrug, zum Einbruchschutz oder zur Sicherheit im Straßenverkehr. Darüber hinaus bieten wir Fahrradregistrierungen an. Nutzen Sie die Gelegenheit, kommen Sie vorbei und stellen Sie Ihre Fragen. Wir freuen uns auf Sie!”

Bürgerinformation und Social Media

Interessierte können eine detaillierte Liste aller Veranstaltungen unter diesem Link einsehen. Zudem werden die Aktionen des Sicherheitstags auf den Social-Media-Kanälen des Polizeipräsidiums Mittelfranken begleitet. Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter, Instagram und WhatsApp.