E-Scooter-Fahrer ohne Versicherung verursacht Unfall und wird verletzt

E-Scooter-Fahrer flüchtet vor Polizei und verletzt sich bei Unfall in Moosach

Am Dienstag, den 28. April 2026, gegen 11:15 Uhr, bemerkte eine Streifenbesatzung der Münchner Polizei einen E-Scooter-Fahrer ohne Versicherungskennzeichen in der Franz-Fihl-Straße. Die Beamten wollten den Fahrer kontrollieren, doch dieser ignorierte die Anhalteaufforderungen.

Verfolgung endet mit Unfall

Die Streifenbesatzung setzte Blaulicht und Martinshorn ein und erteilte weitere Anhalteaufforderungen über den Außenlautsprecher. Der Fahrer setzte seine Fahrt jedoch unbeirrt in Richtung Dachauer Straße fort. Kurze Zeit später kollidierte er mit dem Dienst-Pkw und stürzte auf die Fahrbahn.

Fluchtversuch erfolglos

Nach dem Sturz versuchte der 17-jährige Fahrer, der ukrainischer Staatsbürger mit Wohnsitz in München ist, zu Fuß zu fliehen. Die Polizei konnte ihn jedoch einholen und festhalten. Der Jugendliche wurde durch den Unfall verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Sowohl der E-Scooter als auch der Dienstwagen wurden beschädigt. Der E-Scooter, der eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von über 25 km/h erreicht, erfordert eine Fahrerlaubnis, die der Fahrer nicht besaß. Nun wird er wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und gegen die Straßenverkehrsordnung angezeigt. Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt weiter.

Motorradunfall in Laim: Eine Person verletzt

Am Dienstagabend, den 28. April 2026, kam es gegen 18:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Gotthardstraße. Ein 21-jähriger Fahrer eines Ford Kleintransporters bog an der Kreuzung zur Friedenheimer Straße nach links ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Motorradfahrer.

Zusammenstoß führt zu Verletzungen

Der 50-jährige Motorradfahrer aus München stürzte durch den Zusammenstoß und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Motorrad wurde stark beschädigt.

Unfallaufnahme mit Verkehrsbehinderungen

Für etwa eine Stunde war der Unfallort teilweise gesperrt, was zu Verkehrsbehinderungen führte. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Einbruch in zwei Wohnungen in der Maxvorstadt

Zwischen Montag, den 27. April 2026, und Dienstag, den 28. April 2026, drangen unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Maxvorstadt ein. Im ersten Obergeschoss wurden zwei Wohnungen durchsucht.

Unbekannte Täter flüchten unerkannt

Details zu den gestohlenen Gegenständen und dem Schaden sind noch nicht bekannt. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Die Spurensicherung vor Ort ist abgeschlossen.

Zeugen gesucht

Das Kommissariat 53 bittet um Hinweise zu möglichen Wahrnehmungen im Bereich der Görrestraße, Lothstraße und Winzererstraße. Anwohner werden gebeten, vorhandene Überwachungskameras zu überprüfen.

16-Jährige nach Diebstahl in der Altstadt festgenommen

Am Dienstag, den 28. April 2026, beobachtete ein Taschendiebfahnder der Münchner Polizei eine 16-jährige Österreicherin in einer Kirche in der Altstadt, die sich an einem Opferstock zu schaffen machte.

Diebstahl in der Kirche

Nach der Kontrolle stellte sich heraus, dass sie mit Klebstoff präparierte Holzstäbe und Bargeld bei sich hatte. Die Jugendliche wurde wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls angezeigt.

Brandstiftung in Trudering-Riem: Zeugen gesucht

Am 26. April 2026 setzte ein unbekannter Täter einen Pkw in einem Parkhaus in Trudering-Riem in Brand. Eine Zeugin entdeckte das Feuer, die Feuerwehr löschte den brennenden Pkw. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Polizei ermittelt zu Tatzusammenhängen

Zusammenhänge mit einem weiteren Brand im Parkhaus werden geprüft. Zeugen werden gebeten, Wahrnehmungen im Bereich der Riemer Straße, Widmannstraße, Erdinger Straße und Erich-Giese-Straße zu melden.

Erfolgreiche Zweiradkontrollaktion der Polizei in München

Am 28. April 2026 führte die Münchner Polizei die Aktion „sicher.mobil.leben – Zweiräder im Blick“ durch. Insgesamt wurden über 1.700 Zweiradkontrollen vorgenommen, mehr als 1.000 Verstöße festgestellt und geahndet.

Kontrollen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit

Ziel der Aktion war die Erhöhung der Verkehrssicherheit für Zweiräder. Schwerpunkte lagen auf der Einhaltung von Verkehrsregeln durch Rad- und Motorradfahrer sowie auf Präventionsgesprächen.

Münchner Polizei warnt vor Straftaten in der Freinacht

In der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai 2026 erwartet die Münchner Polizei vermehrt Aktivitäten zur sogenannten „Freinacht“. Die Polizei appelliert an die Vernunft der Jugendlichen: „Brauchtum ja – Straftaten nein!“ Vermeintliche „Späße“, die zu Straftaten führen, werden nicht toleriert.

Graffiti-Schmierereien im Stadtgebiet München

Am 29. April 2026 beobachteten zivile Einsatzkräfte der Polizei zwei Täter beim Besprühen der Außenwand des Petueltunnels mit blauer Farbe. Ein 22-jähriger Münchner konnte festgenommen werden.

Täter flüchtet – Zeugen gesucht

Während der 22-Jährige in Tatortnähe festgenommen wurde, konnte der zweite Täter unerkannt fliehen. Die Polizei verzeichnete weitere Graffiti-Schmierereien in der Umgebung. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu möglichen Wahrnehmungen zu geben.