Rumänische Diebesbande nach Serie von Containeraufbrüchen in Niederbayern festgenommen
Polizeipräsidium Niederbayern
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Rumänische Diebesbande nach Serie von Containeraufbrüchen in Niederbayern festgenommen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am frühen Morgen des 27. April 2026 kam es in Niederwinkling zu einem Einbruch in mehrere Baucontainer in der Industriestraße. Dank schneller Ermittlungen konnten noch am gleichen Abend vier Tatverdächtige ermittelt werden. Die Kriminalpolizeiinspektion Straubing hat die Untersuchungen übernommen.

Ermittlungen führen zu Festnahmen

Ein Mitarbeiter der betroffenen Firma entdeckte den Einbruch um 14 Uhr und informierte umgehend die Polizei in Bogen. Laut ersten Erkenntnissen drangen drei Männer gegen 2 Uhr morgens auf das Gelände ein, brachen die Container auf und entwendeten zunächst eine Flex. Anschließend wurden sie von einem Fahrzeug abgeholt. Etwa gegen 3.20 Uhr kehrten das Fahrzeug und die Personen zurück, um weiteres Diebesgut einzusammeln.

Dank intensiver Ermittlungstätigkeiten konnten die Polizisten das Fahrzeug um 17.30 Uhr im Bereich Hunderdorf lokalisieren. Die vier Insassen, rumänische Männer im Alter von 28 bis 34 Jahren, wurden vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Regensburg – Zweigstelle Straubing, setzte die von ihr beantragten Untersuchungshaftbefehle wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls in Vollzug. Die Beschuldigten befinden sich nun in verschiedenen Justizvollzugsanstalten Bayerns.

Vorsichtsmaßnahmen für betroffene Firmen

Die Polizei berichtet von einer Häufung an ähnlichen Fällen in den Landkreisen Straubing-Bogen, Landshut, Dingolfing-Landau, Deggendorf und Kelheim, bei denen seit Mitte März knapp 30 Baucontainer aufgebrochen wurden. Der Gesamtschaden liegt im unteren sechsstelligen Eurobereich.

Ermittler gehen davon aus, dass die Täter für den Abtransport des Diebesguts Fahrzeuge nutzen und in Gruppen vorgehen, wie im Fall in Niederwinkling. Die Ermittlungen zu eventuellen Zusammenhängen der Fälle und zur möglichen Beteiligung der festgenommenen Rumänen an weiteren Einbrüchen dauern an. Die Polizei rät Firmen, technische und organisatorische Maßnahmen zu ergreifen, um sich vor Einbrüchen zu schützen. Dazu zählen sichere Schlösser, mechanische Verstärkungen, Alarmanlagen, GPS-Tracker in Maschinen und eine gute Beleuchtung sowie die Sicherung von Kameraaufzeichnungen.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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