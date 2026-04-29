Brand in Augsburger Friedberger Straße: Wäschesack verursacht geringen Sachschaden, Ermittlungen laufen
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Brand in Augsburger Friedberger Straße: Wäschesack verursacht geringen Sachschaden, Ermittlungen laufen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In Augsburg-Hochzoll kam es am Mittwochmorgen, dem 29.04.2026, zu einem Feuer in der Friedberger Straße. Gegen 04:30 Uhr geriet ein Wäschesack in Brand. Glücklicherweise wurden bei diesem Vorfall keine Personen verletzt.

Schnelle Löscharbeiten der Feuerwehr

Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und größeren Schaden verhindern. Der entstandene Sachschaden wird auf eine Summe im unteren dreistelligen Bereich geschätzt.

Ursache des Brandes

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass ein technischer Defekt den Brand verursacht haben könnte.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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