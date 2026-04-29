Bewaffneter Überfall in Vöhringen: Unbekannter sticht Friseur-Mitarbeiter nieder und flieht Richtung Bahnhof

Am Karsamstag, dem 04.04.2026, zwischen 14:19 Uhr und 14:42 Uhr, ereignete sich in Vöhringen eine versuchte schwere räuberische Erpressung, bei welcher der Geschädigte mit einem Messer verletzt wurde. Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei Neu-Ulm unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen übernommen. Im Zuge der Ermittlungen bittet die Kriminalpolizei nun um Hinweise zum Täter mithilfe eines Phantombildes.

Überfall auf Friseursalon in Vöhringen

Der bislang unbekannte Täter betrat im oben genannten Tatzeitraum einen Friseursalon in der Bahnhofstraße und forderte vom anwesenden Mitarbeiter Geld in englischer Sprache. Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei verletzte der Täter den Mitarbeiter mit einem mitgeführten Messer. Der Geschädigte erlitt eine Stichverletzung am Bein und eine Schnittverletzung am Unterarm. Es erfolgte eine Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit anschließender weiterer ärztlicher Behandlung in einem umliegenden Krankenhaus. Nach der Tat entfernte sich der Täter zunächst in Richtung des Bahnhofs Vöhringen.

Beschreibung des Täters und Bitte um Zeugenhinweise

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: männlich, ca. 25 bis 30 Jahre alt, ca. 160 cm groß, schlank/hager, schwarzes Haar, Deckhaar wird zur Seite gelegt getragen, südländisch/arabische Erscheinung, ungepflegt, rasierter Bart, vernarbter Backenbereich. Zudem trug der Täter eine rote Jacke mit weißen Ärmeln, einen schwarzen Rollkragenpullover, eine schwarze Hose sowie schwarze Schuhe.

Täterbeschreibung und Phantombild

Anhand der Zeugenangaben konnte zudem das beigefügte Phantombild des unbekannten Täters angefertigt werden.

Wer kann Hinweise zur Identität der abgebildeten Person auf dem Phantombild geben? Personen, welche sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731 8013-0 oder einer anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hier der Link zum Phantombild