Ein Jahr nach Start nur noch 11 Prozent mit Regierung zufrieden
Politik & Wirtschaft

Ein Jahr nach Start nur noch 11 Prozent mit Regierung zufrieden

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
1 Min. Lesezeit

Ein Jahr nach Amtsantritt stößt die schwarz-rote Bundesregierung in der Bevölkerung auf massive Kritik. Laut einer Forsa-Umfrage sind lediglich 11 Prozent der Bundesbürger mit der Arbeit der Koalition zufrieden, während 87 Prozent unzufrieden sind.

Friedrich Merz bei seiner Vereidigung am 06.05.2025 (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Im Vergleich zum Juli 2025 ist die Zustimmung damit deutlich eingebrochen – damals lag sie noch bei 38 Prozent. Besonders schwach fällt die Bewertung in zentralen Politikfeldern aus: Rund 80 bis 90 Prozent der Befragten zeigen sich unzufrieden mit Maßnahmen zur Infrastruktur, zur Begrenzung der Preissteigerungen, zur Reform der sozialen Sicherungssysteme sowie zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage.

Etwas besser schneidet die Regierung lediglich beim Thema Begrenzung illegaler Zuwanderung ab, wo 32 Prozent zufrieden sind – allerdings überwiegt auch hier mit 60 Prozent die Kritik deutlich.

Zugleich ist die Bevölkerung gespalten in der Frage, ob das Regieren angesichts aktueller Krisen schwieriger geworden ist: 45 Prozent sehen erschwerte Bedingungen, 48 Prozent nicht. Eine klare Mehrheit von 76 Prozent weist zudem die Einschätzung zurück, die Bürger hätten überhöhte Erwartungen an die Regierung.

- Anzeige -

Die Umfrage wurde von Forsa im Auftrag von RTL/ntv durchgeführt. Datenbasis: 1.002 Befragte. Erhebungszeitraum: 30. April und 4. Mai 2026.

Dax legt weiter zu – Unicredit-Angebot für Commerzbank im Blick
Wagenknecht fordert Rücktritt der Bundesregierung
Merz verliert weiter an Zustimmung
Neuer Rekordwert bei Firmenpleiten
Amthor: Bürokratieabbau hat oberste Priorität
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
ByDTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
Vorheriger Artikel Regensburger Senior von falscher Polizistin um wertvolle Münzen betrogen – Kripo sucht Zeugen Ladendieb in Nürnberg verletzt Filialleiter bei Fluchtversuch und wird festgenommen
Nächster Artikel Radfahrer verletzt sich bei Flucht vor Polizei in Fürth: Drogenverdacht und gestohlenes E-Bike im Spiel Radfahrer verletzt sich bei Flucht vor Polizei in Fürth: Drogenverdacht und gestohlenes E-Bike im Spiel

Folgen Sie uns

You Might also Like