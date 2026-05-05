Amthor: Bürokratieabbau hat oberste Priorität
Politik & Wirtschaft

Amthor: Bürokratieabbau hat oberste Priorität

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
1 Min. Lesezeit

Philipp Amthor (CDU) zeigt sich nach einem Jahr als Parlamentarischer Staatssekretär zufrieden.

Philipp Amthor (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Es sei gut, dass es ein neues Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung gebe, denn damit seien diese Themen endlich auch Top-Priorität am Kabinettstisch, sagte Amthor am Dienstag in der Sendung “Frühstart” von RTL und ntv. Er sei froh über die große Umsetzungsdynamik, die man auf den Weg gebracht habe. Seit Tag eins sei man in der Umsetzung gewesen, während sich andere früher bei Neugründungen von Ministerien “wahrscheinlich nach zwölf Monaten noch mit der Ausgestaltung der Pflanzendekoration und der Betriebskantine beschäftigt” hätten, so Amthor.

In den letzten Jahren sei Bürokratieabbau ein Thema für Sonntagsreden gewesen. “Da hat man immer in großen Ankündigungen drüber gesprochen und Montag bis Freitag dann das Gegenteil davon gemacht”, erklärte der CDU-Politiker. Das Ministerium habe das umgekehrt und erkannt, dass es beim Bürokratierückbau kein Erkenntnis-, sondern ein Umsetzungsproblem gebe. “Deswegen machen wir uns jetzt dran, diesen Berg an Beton, der über Jahre und Jahrzehnte aufgetürmt wurde, Stück für Stück abzutragen”, sagte Amthor.

Dax legt zu Handelsbeginn zu
Bahn fordert von Fahrgästen mehr Respekt
Google will KI-Modell für Apple bauen
Politico-Journalist von Fraktionsparty geworfen
Reiseveranstalter wollen Kunden nicht für steigende Kerosinpreise zur Kasse bitten
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
ByDTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
Vorheriger Artikel Dax legt zu Handelsbeginn zu Dax legt zu Handelsbeginn zu
Nächster Artikel Großbrand in Peitinger Werkstatt: Feuerwehr verhindert Personenschäden, Ermittlungen laufen Großbrand in Peitinger Werkstatt: Feuerwehr verhindert Personenschäden, Ermittlungen laufen

Folgen Sie uns

You Might also Like