Zwei Audi A6 mit Keyless-Go in Deuerling und Beratzhausen gestohlen – Kripo Regensburg ermittelt

In der Region Beratzhausen und Deuerling, Landkreis Regensburg, kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu zwei Diebstählen von Fahrzeugen mit Keyless-Go-System. Die Kriminalpolizei Regensburg untersucht derzeit, ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht.

Erster Diebstahl in Deuerling

Zwischen dem 21. April 2026, 20:00 Uhr, und dem 22. April 2026, 7:30 Uhr, wurde in Deuerling ein Audi A6 Avant aus einem Carport gestohlen. Das Fahrzeug war mit einem Keyless-Go-System ausgestattet, während sich die Schlüssel im Besitz des Geschädigten, nur wenige Meter entfernt, befanden. Unbemerkt starteten die Täter den Wagen und fuhren in unbekannter Richtung davon.

Zweiter Vorfall in Beratzhausen

Ein weiterer Diebstahl ereignete sich am 22. April 2026 gegen 02:00 Uhr in Beratzhausen. Ein Audi A6 wurde aus der Hofeinfahrt eines Anwesens gestohlen, während die Fahrzeugschlüssel im Eingangsbereich lagen, ebenfalls nur wenige Meter entfernt. Auch hier entkamen die Täter unerkannt.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Kriminalpolizei Regensburg bittet um Hinweise von Personen, die in den genannten Zeiträumen im Reiherweg in Deuerling oder in der Hemauer Straße in Beratzhausen verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.

Tipps zur Prävention von Keyless-Go-Diebstählen:

Fahrzeugschlüssel möglichst weit entfernt von Türen und Fenstern aufbewahren.

Signalblockierende Hüllen („Faradaysche Taschen“) für Schlüssel verwenden.

Fahrzeuge nicht unbeaufsichtigt mit laufendem Motor stehen lassen.

Alarm- und Wegfahrsperren aktivieren.

Bei verdächtigen Wahrnehmungen umgehend die Polizei verständigen.