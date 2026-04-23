Zwei Männer nach Hausfriedensbruch und Widerstand in Augsburger Innenstadt festgenommen
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Zwei Männer nach Hausfriedensbruch und Widerstand in Augsburger Innenstadt festgenommen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Am frühen Donnerstagmorgen (23.04.2026) kam es in der Augsburger Innenstadt in der Maximilianstraße zu einem Zwischenfall, bei dem zwei Männer Widerstand gegen Polizeibeamte leisteten. Die Männer im Alter von 25 und 19 Jahren begingen zunächst einen Hausfriedensbruch in einer Gaststätte.

Hausfriedensbruch und Widerstand in der Innenstadt

Obwohl der Inhaber sie mehrfach aufforderte, das Lokal zu verlassen, blieben die Männer vor Ort. Als die Polizei eintraf, reagierten beide äußerst aggressiv. Sie weigerten sich, ihre Ausweise zu zeigen, und mussten von den Beamten getrennt werden.

19-Jähriger wehrt sich gegen polizeiliche Maßnahmen

Der 19-jährige Mann widersetzte sich sowohl verbal als auch körperlich der Kontrolle. Er beleidigte die Einsatzkräfte und versuchte, den Einsatz durch Ziehen und Winden zu verhindern. Nach der Fesselung des Mannes konnte sein Ausweis gefunden werden. Aufgrund von Alkoholkonsum und Stimmungsschwankungen brachten die Beamten ihn in Gewahrsam.

25-Jähriger mit aggressivem Verhalten

Auch der 25-Jährige wurde aggressiv, erhob die Arme gegen die Beamten und trat um sich. Zusätzlich beleidigte er die Einsatzkräfte und drohte, einen Diensthund zu schlagen. Die Polizei brachte ihn ebenfalls in Arrest.

Beide Männer werden nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung strafrechtlich verfolgt. Der Atemalkoholtest ergab bei dem 19-Jährigen einen Wert von 1,4 Promille, während der 25-Jährige 1,5 Promille aufwies. Der 19-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit, der 25-Jährige ist kenianischer Staatsbürger.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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