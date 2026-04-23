Drogeneinfluss: 27-Jähriger Fahrradfahrer in Göggingen gestoppt und kontrolliert
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Drogeneinfluss: 27-Jähriger Fahrradfahrer in Göggingen gestoppt und kontrolliert

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In Augsburg-Göggingen führte am späten Mittwochabend (22. April 2026) ein 27-jähriger Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln seinen Weg auf dem Wertachdamm fort. Ein aufmerksamer Passant meldete gegen 23.15 Uhr einen auffälligen Radfahrer, der mehrfach gestürzt war.

Fahndung und Kontrolle durch die Polizei

Die Polizei traf den Mann auf einem Pedelec fahrend an. Beim Annähern des Polizeiwagens kam es erneut zu einem Sturz. Bei der anschließenden Kontrolle verhielt sich der 27-Jährige auffällig und zeigte drogentypisches Verhalten.

Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz

Die Beamten stellten das Fahrrad sicher und ordneten eine Blutentnahme an. Der 27-Jährige, der sowohl die kroatische als auch die österreichische Staatsangehörigkeit besitzt, sieht sich nun Ermittlungen wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegenüber.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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