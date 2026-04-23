Schwerer Verkehrsunfall bei Mering: Vier Verletzte und 100.000 Euro Schaden auf Staatsstraße 2380
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Schwerer Verkehrsunfall bei Mering: Vier Verletzte und 100.000 Euro Schaden auf Staatsstraße 2380

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Mittwochnachmittag, den 22. April 2026, kam es gegen 14:20 Uhr auf der Staatsstraße 2380 zwischen Mering und Königsbrunn zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen.

Hergang des Unfalls

Eine Opel-Fahrerin war in Richtung Königsbrunn unterwegs, als auf Höhe des Mandichosees ein VW-Fahrer aus ungeklärter Ursache auf ihr Fahrzeug auffuhr. Der Aufprall war so heftig, dass der Opel in den Gegenverkehr geschleudert wurde und mit einem entgegenkommenden Toyota kollidierte. In Folge des Unfalls kam es zudem zur Kollision mit einem Mini und einem Smart.

Verletzte und Sachschaden

Drei Personen erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden, während eine weitere Person leicht verletzt wurde. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf über 100.000 Euro. Alle beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Maßnahmen und Auswirkungen

Zur Aufklärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Unfallstelle blieb für mehrere Stunden gesperrt, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Alle beteiligten Personen besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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