Polizei durchkämmt acht Wohnungen im Raum Landshut: Drogen und Datenträger sichergestellt

DINGOLFING, LANDSHUT, ERGOLDSBACH – Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion Landshut haben am Donnerstag, den 23. April 2026, insgesamt acht Wohnungen in der Region durchsucht.

Durchsuchungsaktion in Niederbayern

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut führt in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Landshut seit längerer Zeit Ermittlungen gegen einen 27-jährigen Verdächtigen aus dem Landkreis Landshut. Der Mann steht im Verdacht, mit Crystal und Kokain in erheblicher Menge zu handeln.

Beteiligung des Bayerischen Landeskriminalamtes

Unterstützt durch das Bayerische Landeskriminalamt und die Zentralen Einsatzdienste aus Landshut, vollzogen die Ermittler mehrere vom Amtsgericht Landshut erlassene Durchsuchungsbeschlüsse. Im Zuge der Ermittlungen wurden insgesamt acht Männer im Alter von 24 bis 35 Jahren verdächtigt, Drogen von dem 27-Jährigen erworben zu haben.

Ergebnisse der Durchsuchungen

Die Durchsuchungsaktion, die in den frühen Morgenstunden begann, führte zur Beschlagnahmung verschiedener Rauschgiftutensilien sowie von Datenträgern und einer geringen Menge Crystal.

Veröffentlicht: 23.04.2026, 14.00 Uhr