Polizei München setzt Tabaluga-Mobil für Verkehrserziehung ein
Polizeipräsidium München
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Polizei München setzt Tabaluga-Mobil für Verkehrserziehung ein

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Mittwoch, 22.04.2026, übergab der Verein TEILEn e.V. gemeinsam mit der Peter Maffay Stiftung und Schirmherr Peter Maffay das Tabaluga-Mobil an die Münchner Verkehrswacht. Die symbolische Übergabe durch Franz-Werner Drees (1. Vorsitzender von TEILEn e.V.) fand bei der Betreuungseinrichtung Lichtblick Hasenbergl statt. Das Polizeipräsidium München wird das Tabaluga-Mobil auf seinem Gelände lagern und flexibel für polizeiliche verkehrspräventive Maßnahmen und eigene Veranstaltungen einsetzen.

Mobil zur Verkehrserziehung von Kindern

Das Tabaluga-Mobil ist eine mobile Verkehrsschule, die speziell Kinder frühzeitig und altersgerecht für Gefahren im Straßenverkehr sensibilisiert. Das Fahrzeug ist mit didaktisch aufbereiteten Materialien ausgestattet, die die Vermittlung von Verkehrsregeln spielerisch und praktisch unterstützen. Ziel ist die nachhaltige Verbesserung der Verkehrssicherheit von Kindern. Bundesweit wurde das Tabaluga-Mobil bereits über 60 Mal übergeben, um Kinder auf die Herausforderungen im Straßenverkehr vorzubereiten.

Kooperation für mehr Verkehrssicherheit

In Kooperation mit der Verkehrswacht wird das Polizeipräsidium München das Tabaluga-Mobil für polizeiliche verkehrspräventive Maßnahmen nutzen, etwa bei Veranstaltungen wie dem „Tag der offenen Tür“. Die Zusammenarbeit von polizeilicher Verkehrsprävention und zivilgesellschaftlichem Engagement wird dadurch gestärkt. Polizeipräsident Thomas Hampel lobte das Engagement aller Beteiligten:„Ich danke Herrn Peter Maffay und TEILEn e.V. für die Initiative und ihr Engagement, das Tabaluga-Mobil anzubieten. Frühzeitige Verkehrserziehung ist entscheidend, um Kinder fit für die sichere Teilnahme am Straßenverkehr zu machen. Projekte wie das Tabaluga-Mobil vermitteln spielerisch wichtige Regeln und tragen dazu bei, Unfälle von vornherein zu vermeiden. Die Sicherheit unserer Kleinsten hat die Münchner Polizei besonders im Blick. Wir freuen uns deshalb, nun auch das Tabaluga-Mobil in der Verkehrserziehung einsetzen zu können, und danken an dieser Stelle ergänzend der Verkehrswacht München, die uns den Präventionsanhänger flexibel zur Verfügung stellt.“

Ein Projekt, das Kinder schützt

Peter Maffay betonte: „Wenn wir Kinder schützen wollen, müssen wir dort ansetzen, wo ihr Alltag beginnt: auf dem Schulweg und im Straßenverkehr. Das Tabaluga-Mobil vermittelt wichtige Regeln auf spielerische Weise und hilft dabei, Kinder früh für Sicherheit im Straßenverkehr zu sensibilisieren. Fairness und Respekt im Umgang miteinander sind dabei eine wichtige Grundlage. Ich freue mich sehr, dass dieses Projekt nun gemeinsam mit TEILEn e.V. und der Verkehrswacht München auch in der Landeshauptstadt sowie im Landkreis konkrete Wirkung entfalten kann. Mein besonderer Dank gilt dem Münchner Polizeipräsidenten Thomas Hampel, der die Umsetzung des Projekts mit großem Engagement begleitet hat.“

TEILEn e.V., gegründet 2013 von führenden Kfz-Herstellern, -Händlern und Werkstätten, engagiert sich für Unfallprävention und Nachsorge bei Kindern. Gemeinsam mit Partnern wie der Aktion Kinder-Unfallhilfe e.V. und der Peter Maffay Stiftung unterstützt der Verein Kinder nach Unfällen durch Ferienaufenthalte und entwickelt präventive Bildungsmaßnahmen.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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