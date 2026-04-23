20-Jähriger in Buchdorf ohne Führerschein erwischt: Technisch verändertes Kleinkraftrad gestoppt

Augsburg – Am Mittwoch, den 22. April 2026, führte die Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth eine Geschwindigkeitskontrolle im Bereich Hauptstraße / Am Sand in Buchdorf durch. Der Kontrollzeitraum erstreckte sich von 16:00 Uhr bis 17:15 Uhr.

Verstoß gegen Geschwindigkeitsbegrenzung

Gleich zu Beginn der Messung um 16:00 Uhr wurde ein 20-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades mit einer Geschwindigkeit von 65 km/h bei erlaubten 50 km/h registriert. Die Beamten hielten den jungen Fahrer in der Hauptstraße an.

Mängel und fehlende Fahrerlaubnis festgestellt

Bei der Kontrolle des Fahrzeugs entdeckten die Polizisten technische Manipulationen, die zu einer höheren zulässigen Höchstgeschwindigkeit führten. Außerdem stellte sich heraus, dass der 20-Jährige nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins ist. Die Polizei unterband daraufhin die Weiterfahrt des Mannes.

Ermittlungen gegen den Fahrer

Gegen den 20-jährigen deutschen Staatsbürger ermitteln die Behörden nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth wird den Vorfall weiter verfolgen.