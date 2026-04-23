Telefonbetrüger versetzen Straubing und Landshut in Aufruhr mit Schockanrufen
Polizeipräsidium Niederbayern
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Telefonbetrüger versetzen Straubing und Landshut in Aufruhr mit Schockanrufen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

NIEDERBAYERN. Erneut häufen sich aktuell die Mitteilungen bei der Polizeieinsatzzentrale über sogenannte „Schockanrufe“ durch Telefonbetrüger.

Telefonbetrüger aktiv im Raum Straubing und Landshut

Die Anrufe häufen sich derzeit besonders im Raum Straubing und Landshut. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass die Telefonbetrüger in ganz Niederbayern auftreten. Seit heute Nachmittag gehen zahlreiche Mitteilungen besorgter Bürgerinnen und Bürger bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Niederbayern ein. Überwiegend handelt es sich um sogenannte „Schockanrufe“.

Betrügerische Maschen verursachen Angst

Bei diesen Anrufen täuschen die Betrüger eine Notlage eines meist engen Familienmitglieds vor. Um diese Notlage abwenden zu können, würden hohe Kautionen verlangt. Bislang kam es noch zu keinem Geldübergaben oder der Aushändigung von Wertsachen.

Wie Sie sich schützen können

Beenden Sie das Gespräch, sobald sich jemand bei Ihnen am Telefon nach Geld oder Wertsachen erkundigt.

Veröffentlicht: 23.04.2026, 13.55 Uhr

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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